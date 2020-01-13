探射燈：年宵市場不設乾貨　殃及花農

新年氣氛淡薄，早前食環署公布以保障市民為由，今年年宵市場僅設濕貨及熟食攤檔，不設乾貨攤位，惟市場態度亦未見積極。去年11月年宵攤位競投時，部分攤位底價已減半，競投氣氛仍大不如前，其中維園年宵靠近銅鑼灣出口的最大面積快餐檔位，以20.2萬港元成交，僅比底價高出8%，較去年最高成交價52萬港元成交低60%。有年宵花檔檔主亦表示對銷情感悲觀，又批評當局太遲公布年宵詳情，難以準備。

「個攤位（成交價）都成3萬（元），但今年會預生意額會跌30%、40%。」新田信芯園花農梁日信表示，今年年宵取消乾貨檔位令場內貨品種類減少，擔心影響人流。對花農而言，年宵是一個最大的銷售渠道，梁表示今年只有提早宣傳和減價，希望可以吸引更多客人。梁又稱今年年花因天氣和暖而豐收，但受社會氣氛影響，劍蘭、百合及年桔等售價普遍會較去年低20%至30%。他指，花農需在2個月前預計銷售鮮花數量，但當局太遲公布年宵會否如期舉行，令一眾花農大失預算。

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