探射燈：春茗團年飯訂座劇減　酒樓資金流見底

雖然近日局勢稍為平靜，惟市道仍未復甦，往年新年大肆慶祝情景難再，公司春茗與團年飯的訂單大受影響，不少酒樓生意額下跌。有飲食業代表與立法會議員稱業界受重創，促請政府推出救市措施，與業界共度時艱。

「好困難，依家都仲未有訂位，尾禡都過咗。」香港餐務管理協會會長楊位醒指，今年訂座率較去年少一半，他表示有不少公司眼見市道不景，選擇以其他方式代替春茗。「擺一次酒，食飯連抽獎，平均一個人都要800至1000蚊，所以佢哋情願封500蚊現金或者688蚊嘅福袋，唔使勞師動眾。」他指不少酒樓資金流見底，情況嚴峻，未來周末的訂座銷情將會是決定性指標。

飲食業界立法會議員張宇人批評，因今年新年較往年早，業界的創傷有機會被低估。面對連月示威不斷，大量酒樓結業，張指首要是令社會平靜，另希望以退稅、豁免暫繳稅及派發消費券等方式來刺激市民消費意欲，又建議業界與零售業、旅遊業等合作，如推行商場獎賞積分計劃來作招徠。

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