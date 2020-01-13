豬殼放喺地　群鼠當屋企

今日(13日)凌晨時分，有網民在社交網站上載2條令人「睇到毛管戙」片段，其中一片畫面一開始便見一肉檔門外地上放有兩隻豬殼，其後，有至少3隻老鼠由豬殼內竄出，朝後巷方向逃去。另一套片則顯示拍攝者逐步走向豬殼，當走至距離豬殼甚近之際，再有一隻老鼠突由殼內跳出狂奔，相信鼠群趁「無人時分」，鑽進豬殼內，有如置身一個舒適家園，隨意游走開餐。據悉，現場為筲箕灣一肉檔，相信運豬工人為貪方便，隨意將豬殼置於上址，準備肉檔今早開門營業。

有網民看過該片後，不禁回應：「野豬放題，凌晨2時食到4時。」另有網調侃：「咁新鮮，正呀！」東網記者到場了解，片中豬殼由工人運至上址後，一直擺放檔外行人路多時，直至肉檔於今晨4時左右開門準備營業，店內一位「阿叔」只管忙於打點，未有即時處理放在地上的豬殼，途人路過亦為之側目。

香港鼠患嚴重，更在短時間內爆出數宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，上月一名報稱居住於葵青區荔景邨樂景樓的17歲青年因長期病患離世，而其血液樣本證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

政府在過去11年耗資近17億元公帑防治鼠患，食物環境衞生署前年透過捕獲及毒殺方法收集了41,000多隻死老鼠，政府滅殺一隻老鼠的平均成本高達3,700元。惟香港鼠患問題嚴重，政府滅鼠無方令全港18區幾乎淪為「老鼠樂園」，更爆出全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。全球目前共有9宗人類感染大鼠戊肝個案，香港包辦8宗，今年發現的個案佔6宗，當中1人死亡。感染個案患者居住地點不一，包括黃大仙、屯門、葵青、九龍城及南區等，感染源頭未明。有學者警告，短時間內出現數宗個案，是敲響公共衞生警鐘，毫無疑問已出現恒常傳播及爆發迹象。