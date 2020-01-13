探射燈：擔憂社會　難喜迎新年

面對沉重的社會氣氛，今年農曆新年難快樂。有機構早前公布調查，逾90%受訪者因社會事件出現負面情緒，更有人感到無助或失去希望。有心理學家指社會事件對市民有直接影響，但反應因人而異。

香港精神科醫學院自去年10月至12月期間，訪問了784名市民，當中有超過90%受訪者表示，自己因近日社會事件，心理健康承受負面影響，其中有逾65%表示自己會擔心不同事情，50%人甚至感到無助或失去希望。

臨床心理學家葉妙妍表示，社會事件持續，對市民有直接影響，從而影響消費意欲，但指反應因人而異，「如果因為件事而對政治失望、同屋企人關係差、影響到經濟收入、或者本身有情緒病，都會因為咁而令病情反覆。」她指可以嘗試多與親友傾訴、適當的運動、外遊等自己感興趣的事紓緩情緒，惟若持續出現抑鬱的徵狀，如失眠、食欲不振、持續感到疲倦、不想與人接觸等，便應該求診。

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