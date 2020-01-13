探射燈：花墟果欄淡鬥淡　海味生意難上難

農曆新年將至，但受反修例風波影響市道，相關行業坦言生意不樂觀。

農曆新年將至，但受反修例風波及市道氣氛影響，相關行業慨嘆未見新希望。旺角花墟花店生意半年來銳跌90%，對前景感悲觀；上環海味店因外地客擔憂局勢而暫緩來港，生意下跌一半；油麻地果欄生果檔面對生意下挫，要減價促銷。學者指市民對經濟前景感到不明朗，擔心短期內難以恢復。立法會議員恐農曆年後結業潮，倡全民派錢刺激消費。

旺角花墟人流大減，經營花店的鄭先生坦言，不看好今年新年市道，取貨量較去年少30%至40%。鄭指半年來的社會衝突令生意下跌超過90%，過去數月已補貼近70萬港元。他慨嘆往年聖誕節已有商戶到花墟選購年花，但今年節日氣氛淡薄，不少商戶都取消布置，部分坦言行家甚至賠訂放棄取貨。

專門種植桃花的花農郭先生表示，以家庭顧客為銷售目標的桃花約佔生意20%，預料有關銷情會受社會氣氛影響而減少，「今年啲桃花都唔會加價，希望幫香港人打吓氣。」

「有啲海外嘅熟客驚人身安全，暫緩咗個行程。」上環永樂街的海味店負責人吳先生表示，過去半年社會衝突連連，連累店舖生意大跌50%。以往新年前擠滿人潮的海味街，近日人流明顯減少，並有至少4間海味店門外貼上「結業清貨」。

位於油麻地果欄的生果檔檔主黃女士亦指果欄人流銳減，最低潮時生意額暴跌50%。黃指為節省成本，只好減少兼職員工的上班時數，又指新年會減少存貨，並調低生果價格吸客，又考慮新年期間停業減開支。

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，社會現時仍瀰漫緊張氣氛，加上市民對本地前景感到不明朗，影響消費心理。冼預料奢侈品及非必需品的跌幅會更為顯著。冼指如政治局勢無大改善，會拖累本港經濟。

批發及零售界立法會議員邵家輝批評，政府的紓困措施杯水車薪，旺區已湧現商舖結業潮，恐情況持續會推高本地失業率。他又希望社會盡快能回復平靜，吸引旅客來港消費，並提議政府向每名合資格市民派發1萬港元現金或消費券，刺激本地消費。

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