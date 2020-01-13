Dr.東：威院推出溫柔分娩課程　助產婦減少恐懼及痛楚　

分娩令產婦經歷十級痛，想減輕疼痛，並非只有打針或麻醉等用藥方法，學習簡單的靜觀呼吸法，分娩都可以很溫柔。威爾斯親王醫院去年初開設「溫柔分娩預備班」，教導產婦在產前進行靜觀呼吸練習、催眠分娩及產前按摩，不但減輕產婦對分娩的恐懼，更有效減輕分娩的疼痛，促進順產過程，生產過程平均由12小時縮減至8小時；產婦亦減少使用止痛針及無痛分娩等藥物鎮痛介入，讓寶寶更平安出世。

威院去年1月起推出「溫柔分娩預備班」，讓妊娠29至36周的產婦 參加，丈夫亦可陪同參與。兩天的免費課程其中一個要點是教導產婦靜觀練習，學習察覺當下時刻、排除雜念，專注呼吸變化。新界東醫院聯網婦產科病房經理林潔儀表示，外國有研究證實，靜觀可減低負面情緒及痛楚，亦可降低抑鬱、焦慮及壓力。課程同時亦會教產婦催眠分娩，進入平靜及放鬆心境後，用自我肯定語句鼓勵自己，課程亦有產前及產後按摩的練習。

林指出，大部分首次懷孕的婦女對分娩都存有恐懼的心態，擔心出血、併發症及疼痛，這些恐懼及擔憂，對產婦及胎兒都有不良影響，有機會影響子宮收縮，延長產程；子宮亦會較易缺氧，增加分娩疼痛；緊張亦會導致皮質醇上升，影響胎兒。「溫柔分娩預備班」推行一年以來，約有三百對夫婦參加，成效分析發現，參加課程後的產婦對分娩的恐懼減低，由75分下跌至65分，多達65%產婦 表示恐懼感有紓緩。

威院將參與課程的產婦與一般產婦作比較，發現參與課程的產婦順產率更高，超過80%產婦 是陰道產，對比一般產婦只有74%；前者的產程亦大幅減少，一般初產婦的產程平均約需12小時，但這批產婦的產程平均僅8小時。參與課程的產婦中，高達73%人分娩時用了非藥物止痛方法，僅百分之五需用無痛分娩。

今年30歲的洪太與很多新手準媽媽一樣，對分娩過程抱有恐懼，「平時上討論區見到啲媽咪講自己生小朋友時出血呀、有併發症呀，聽到會好驚發生喺自己身上。」她與丈夫決定參加「溫柔分娩預備班」，大讚課程實用及幫助大，尤其是分娩時用上了課程所學的靜觀呼吸法，疼痛感減輕許多，她早上8時入院，12時已順產誕嬰，期間沒有使用任何鎮痛藥物。另一位新手媽媽許太亦表示，本以為自己分娩時需要麻醉，但最終靠靜觀呼吸法分散疼痛感，專注呼吸，輕易度過了陣痛過程。

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