網民熱話：有人打尖！紅綠的大決鬥　關鍵時刻救星到

有司機疑打尖入氣，引發其他司機不滿，好在有地盤工人介入平息事件。

打尖惹禍？近日有的士司機在油站入氣時，疑因有行家打尖而發生衝突，雙方大打出手。幸好關鍵時刻一名地盤工人出現，及時分開兩名司機，平息一場風波，網民看後大讚這名「職安真漢子」。

網民劉文輝在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載有關影片，事發在粉嶺一鳴路一個油站，時間在前日(11日)下午約4時。貼文指，因為一名紅的司機打尖，最終引發這場衝突。從片段可見，當時油站外多架的士正排隊等候入油，期間兩名黑衣男子在一架紅的與綠的間互相鬥毆，旁邊站着一位身穿米色外套男子，似在勸交，不過他似乎未能平息這場紛爭，其中一人被打倒在地，另一人則不停揮拳相向。

片段所見，兩人纏鬥10多秒後，一名身形高大的地盤工人突然從遠處走出，上前調解，最初兩人看似仍然氣憤，其中一人更疑似上車「擸架生」，但最終地盤工作成功分開兩人，相信事件亦告一段落。

短片發出後，有網民直指事件只要小問題：「何必呢」；有人斥紅的司機「打尖又打人..咁惡嘅」；亦有網民大讚地盤工人前來調解：「好嘢」。

網民有話說：

Ping Wong：都唔知有乜好打？ 贏又冇錢打輸又冇面

Cliff Lam：打尖又係格衰

Ziji Kirsten：爭客就話勞氣！爭入氣真係嘥氣

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