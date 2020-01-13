研究發現香蕉花萃取　有效抑制男性脫髮元兇

脫髮問題可謂男士最苦，脫髮或髮線後移，有可能令外表看起來比實際年齡老，十分影響心情。有專家指，現代男士生活壓力大，工作過於忙碌，加上一般男性面對生活壓力時，未必會想辦法紓解，情緒過度繃緊，導致頭皮血管供給毛囊養分不足，造成毛囊逐漸萎縮，最後出現脫髮。

有家庭醫生表示，男士脫髮程度一般分為7個階段。最先是髮線後移，至出現「M字額」，中期會變成「地中海」，最後頭頂光禿，只剩後腦的頭髮。醫生解釋，大部分男士脫髮是受「毛囊殺手」影響，毛囊殺手會攻擊毛囊，影響毛髮蛋白質合成，縮短頭髮的生長期，導致男性脫髮。

註冊營養師伍雅芬表示，男性脫髮除跟「毛囊殺手」、壓力及情緒有關外，也跟男士較喜歡即食食物或快餐，較少進食新鮮豆腐、藜麥或肉類等去吸收優質蛋白質，令頭皮毛囊養分不足，影響毛髮蛋白質合成，導致毛囊萎縮脫髮，損害毛髮健康。有男士會選擇服食西藥延緩或對抗脫髮，不過可能會有副作用。伍雅芬亦不建議，因藥物雖較快見效，但副作用亦較多及明顯，除了影響情緒外，亦會影響男性活力等。

身兼自然療法治療師的伍雅芬指，最近有研究發現，天然「香蕉花萃取」有效抑制脫髮元兇—「毛囊殺手」的生成達30%，並可抑制掉髮因子達88%，同時提升生髮因子達28% ，而且天然無副作用，市民可以考慮服用這類補充品。此外，補充鋅、銅、鈣、南瓜籽萃及大豆異黃酮，也是非常重要，因爲鋅是合成優質角蛋白的重要礦物質，亦有助促進新陳代謝，加速毛囊恢復，令頭髮變得強韌；銅及鈣則是生成黑色素的重要元素，有助令髮色烏黑濃密，而南瓜籽萃取則含有維他命B、E及不飽和脂肪酸，對促進頭髮生長及鞏固髮根有莫大幫助；至於大豆異黃酮則有助減少毛囊萎縮，改善頭髮稀疏的問題，從根本對抗脫髮。

在平時的飲食習慣，伍雅芬提醒，要注意5大營養的攝取，包括：蛋白質、碳水化合物、維他命B雜、維他命C及鐵質，例如多進食含豐富蛋白質的雞肉、牛肉、魚、豆腐及雞蛋，糙米、紅米、全麥可以補充碳水化合物，至於進食新鮮蔬果以增加維他命C，牛肉、海產、菠菜則可以補充鐵質。另外，奶類製品、豆類含維他命B雜。

預防勝於治療，男士在未出現嚴重掉髮前，就要開始預防和保養，不要被「毛囊殺手」傷害你的頭髮。