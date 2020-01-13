噴射飛航爆減薪潮最多削12%　基層員工呻好陰功

近月香港旅客量下跌，加上港珠澳大橋通車後加劇競爭，令往來澳門香港的船務經營困難。經營港澳噴射飛航的信德中旅船務在農曆新年前爆出減薪潮，有員工爆料指本月10日收到減薪通知，須於本周四(16日)簽同意書，否則視作離職，薪金調整則於2月1日生效。當中人工愈高減薪愈多，7萬港元基本月薪以上的高薪員工成為被「開刀」重災階層，減幅驚人至高達12%。

根據該公司人力資源部發出的基本薪金調整通告指出，7萬港元及以上月薪的員工將減薪12%，月薪3萬至7萬港元需減薪10%，月薪1萬至3萬港元減薪8%；惟一幸免的是月薪最低的基層員工，月薪1萬港元或以下薪金毋須調整。該公司於本月10日及13日分別於香港及澳門舉行簡介會宣布減薪通知。

據了解，公司上下怨聲一片，不少員工於工作地方的當眼位置大肆貼出「反對減人工」、「勁減我人工，基層好陰公(功)」及「合約隨便改，人工任你裁」等標語以示不滿。有員工向東網表示，公司不但未與員工共度時艱，面對下滑經濟就胡亂減薪，完全不顧及為公司打拚多年的員工感受。

工聯會立法會議員何啟明透露，已接獲該公司員工求助，有關減薪決定似屬資方單方面更改合約，正向信德中旅船務了解。他批評過年前減薪做法欠妥，「大家都知經濟下滑，但至少畀員工過個好年先。」他估計新年後裁員及減薪潮會陸續湧現，「尤其係酒樓及零售業，多數會做埋新年呢一轉生意先」，卻想不到有公司過年前已向員工「開刀」。

據工聯會鄧家彪了解，噴射飛航有近1000名員工，是次減薪幾乎整體員工受影響，「話就話1萬蚊嗰啲唔使減，但幾乎無乜人的月薪仲係1萬」！他指該公司去年第四季起，已要求員工每月至少放3日無薪假，現又減人工，且減幅驚人，月薪7萬港元以上的多是船長，等於變相解僱。