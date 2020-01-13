涉不當開藥及未轉介病人　外科醫生被控兩項失德

註冊外科醫生鄭志仁被指於2010年9月至2013年9月期間，為尚未停經的女病人McGrath Deborah Alice不恰當地處方藥物安美達錠，及在病人確診乳癌後未有轉介至腫瘤專科醫生，病人於2014年8月出現癌細胞廣泛擴散，在2018年逝世。病人丈夫譚先生指控鄭兩項專業失德，醫務委員會今(13日)展開聆訊。

案情指病人於2010年9月確診左胸患上乳癌，獲轉介至鄭志仁醫生進行胸部切除手術，術後獲處方藥物他莫昔芬。鄭於2013年1月為病人抽取組織檢驗，發現乳癌有局部復發迹象，同月把處方藥物更換成對未停經的女士沒有效用的安美達錠。期間鄭未曾轉介病人至腫瘤專科醫生。

譚先生供詞指，鄭更換藥物時未有多作解釋，僅稱「食咗兩年幾就翻發，轉食另一隻啦」，期間未有詢問病人的經期情況及沒有討論其他治療方法。譚又指病人2013年5月因子宮移位向婦產科醫生求診，該醫生得悉病人正服用安美達錠，即建議同年7月進行卵巢及子宮切除手術，而二人當時才得悉安美達錠不適合未停經女士服用。

被告代表律師反駁指鄭於2013年1月的醫療紀錄中，提及曾建議「病人慎重考慮進行卵巢及子宮切除手術，以達致停經」。加上病人曾在譚不在場下應診，質疑譚不知悉以上對話。

專家證人浸會醫院腫瘤科醫生傅惠霖指出，安美達錠對未停經女士屬無效治療，病人等同有約半年沒有治療。服藥之外，乳癌亦可以化療等多種方法控制病情，以上均超出鄭所熟知的專業範圍，認為鄭應把病人轉介至腫瘤專科醫生。對於鄭解釋病人即將接受卵巢切除手術，期間先處方無效的藥物，傅直言此舉屬明確錯誤，難以接受有關解釋。