修例風波：酒店入住率瀉五成　業界冀外國撤港旅警

反修例示威重創旅遊業，酒店業步入寒冬。業界指過去半年酒店入住率下跌五成，當中以高檔次的商務酒店跌幅最大，預計部分新落成的酒店亦會延遲開業時間或只開放部分房間，以縮減營運開支。展望農曆新年，由於目前社會緊張情況開始緩和，業界估計短途旅客或會在房價下調的吸引下來港，但希望政府爭取外國取消對香港發出的旅遊警示，幫助旅業復甦。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，去年12月酒店平均入住率為61%，較前年同期下跌33%，房價按年下跌47%，酒店整體平均收益按年下跌65%。若以去年下半年計，酒店入住率跌幅達五成，當中以高檔次商務酒店跌幅最大，主要因商務旅客及內地高消費旅客不來香港，三星級酒店跌幅亦有四至六成，賓館入住率未如理想。

農曆新年將至，他表示近期示威活動有緩和迹象，國內部分短途個人遊旅客及海外短途旅客，或會受廉價的香港酒店房價吸引來港，但目前酒店訂房情況仍較去年同期放緩；而2018年香港新落成的酒店房間預計有8.1萬間，本料今年會新增7000間房，但目前所見，部分新落成的酒店或延後開幕，或只開放部分房間，以控制成本開支。

他估計業界未來情況與去年第四季相若，隨着示威活動逐步緩和，政府應爭取其他國家取消對香港發出的旅遊警示，這才真正幫到旅遊業。