老翁疑喉管誤插後亡　醫生稱當刻無懷疑同事出錯

患有哮喘及慢性支氣管阻塞的七旬翁，2016年因呼吸問題被送往屯門醫院，期間疑因接駁喉管甩脫，心跳停頓10分鐘，2日後醫護人員再被指把供氧喉管誤插至食道，老翁約1小時後不治。死因庭聆訊今日(13日)繼續，屯院深切治療部主管供稱事主死前曾在12分鐘內兩度更換氧氣喉，在第二次換喉的同一時段事主心跳停頓，但強調從無懷疑醫護插錯喉。

屯院深切治療部時任顧問醫生及主管陳勁松繼續作供，死者為74歲的邱名伴，陳指出哮喘及慢性支氣管阻塞均可致命，事主5月12日送院當晚血氧只有70，情況屬嚴重。事主過往常在半夜出現氣管收縮，估計5月14日凌晨甩喉，因事主氣管收縮，感到不舒服並郁動，「揈一揈條管嘅連接位就甩咗」，紀錄指發現甩喉時事主血氧為97，由於甩喉後5至10分鐘血氧才會降低，故相信甩喉後護士很快發現並處理，「睇唔到同事有怠惰或者呃我」。同日早上8時開始，事主出現心律不穩定情況。

5月16日當日凌晨2時15分，醫護人員使用降血壓藥拉貝他樂，同日凌晨3時40分停用。至凌晨4時，因事主接駁喉管的小球爆裂洩氣而需換喉，惟換喉後情況不穩定，通氣有困難，12分鐘後再次換喉，同時事主心跳停頓，醫護人員為他作心肺復甦。惟陳沒有透露是第二次換喉後才心跳停頓，抑或心跳停頓後再換喉。

對於短時間內作2次換喉，陳指不會再增加風險，換喉難度不高，另參數紀錄正常，因此「唔會特別懷疑同事會插錯位」，他又補充同類小球爆裂情況常見，「一個禮拜都有1、2次」。針對拉貝他樂使用上，他承認傳統上不會用於慢性氣阻病人，但有實證記錄顯示該藥有效。庭上家屬質疑他選擇性向法庭說出用藥有效的說法，陳不同意。