每日一片：迴旋處停車遭狂砵　狂躁司機報復式爬頭

在迴旋處保持交通暢順是必然，但有些人行徑，卻令人摸不着頭腦。近日有司機在迴旋處慢駛等人，令尾隨車輛司機連環響按以示不滿，最終引發一場互相追逐爬頭場面。

事發於昨日（12日）下午5時半，現場是流浮山迴旋處。其中涉事的司機在Facebook群組「馬路的事討論區」上載車Cam片所見，事主駕車駛入迴旋處內圈時，前面一架私家車卻以慢駛姿勢前進，由於外圈有的士及小巴等候，令跟隨私家車後的事主幾乎無路可走，於是連環響按催促對方，不過對方司機一於少理，更索性停車。

未幾，一名男子登上私家車，司機便起步開車，不過司機未知是否存心玩嘢，一度急煞阻擋後車前進，事主企圖在外圈爬頭離開時，對方又突然強行爬頭，直至片末，事主最終在大直路踩油追上前，成功越過私家車。事主在貼文中諷刺對方，「係我唔啱呀！趕時間阻住你等人，仲狂砵你，最後仲要cut你」，「(你)冇畀中指！睇得出你係一個好有耐性的人！」

網民批評私家車司機阻路行為「黑人憎」，不過有人亦指兩人駕駛態度不相伯仲，「車手發火呀」、「唔通呢啲就係以暴易暴？」。