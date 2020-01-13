修例風波：料下半年推燃料補貼　校巴也受惠

因應反修例示威影響市況及路面交通，政府早前宣布向運輸業界提供為期6個月的燃料補貼或一筆過補貼，除了原有安排中的士、小巴、巴士、渡輪及電車會受惠，校巴亦獲納入資助範圍。政府預計相關資助最快今年下半年推出，涉及預算開支達15.22億港元。

政府向立法會交通事務委員會提交文件，交代向運輸業界提供的資助計劃細節。石油氣的士及公共小巴到石油氣加氣站入氣時，將可直接扣減每公升1港元的液化石油氣費，政府會發還扣減的費用予油公司，油公司需修改電腦系統及委託獨立審計師交鑑證報告配合。

汽油的士及柴油公共小巴方面，由於燃料的可轉移性較液化石油氣高，為防有人轉售圖利，政府建議司機入油後，油站職員提供收據及運輸署印製具編號的表格，表格會寫上入油車輛的車牌號碼、油費等資料，並蓋上專用印章。司機向運輸署提交表格及收據正本便可申請發還油費，每宗申請會於收齊資料兩個月內完成處理。

非專營巴士、貨車及本地商用機動船方面，凡於去年10月22日資助計劃公布當日仍然持牌，便可獲發一筆過5000港元補貼。若其牌照於當日已過期，但於去年6月1日至10月21日屬有效，只需於今年4月21日或之前成功續牌亦可享有補貼。運輸署會發信予合資格車主及船主通知補貼細節及收集資料。

此外，政府將資助計劃推廣至學校私家小巴，車主可獲一筆過5000港元補貼，料有2000輛學校私家小巴車主受惠，資助金額將達1000萬港元，發放安排與非專營巴士一樣。

政府預計資助計劃的總預算開支為15.22億港元，當中600萬港元為運輸署及海事處就推展補貼計劃的額外人手開支，並有400萬港元行政開支。政府會將資助計劃的預算費用納入及反映於相關財政年度的預算草案中，連同《2020年撥款條例草案》一併提交立法會批核，如撥款獲得批准將於今年下半年盡快推出計劃。