欠債海洋公園料虧損擴至6億　政府向立法會申逾百億相救

海洋公園在2018/19年度錄得5.6億港元的虧損。

由香港政府全資擁有的海洋公園在2018/19年度錄得5.6億港元的虧損，比以往一年的2.4億港元多逾一倍，並預料2019/20年度的虧損將擴大至超過6億港元，更透露園方已欠債76億元，因此海洋公園早前向政府提交建議書，尋求106.4億港元的資金。

商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席孔令成今(13日)召開記者招待會交代海洋公園的全新定位策略發展計劃。根據海洋公園遞交予立法會的文件顯示，海洋公園估計在2019/20財政年度入場人次將跌至330萬，較上一個年度下跌逾4成，且虧損將會進一步擴大至逾6億港元。

除了虧損擴大，海洋公園的原來欠債達76億元，分別是23億元的商業貸款及逾53億元的政府貸款。海洋公園公司明言，以該公司目前的財政狀況已無能力償還貸款，又指從私人市場取得10億元的備用循環貸款，如果無法獲得任何額外財源，預計將於今年內耗盡其現金結餘。

邱騰華表示，公園面對嚴峻財政情況，政府支持公園全新定位策略發展計劃，冀經過財務安排及政府財政資助，將公園打造成屬於港人、能吸引訪客的基礎設施，故政府向立法會申請106.4億港元，支持公園活動及財務安排。

根據海洋公園向立法會提交的文件，計劃分4期建造及翻新園內7個主題區，增加一系列新景點，包括增設南朗山叢林探險項目、依山而建的行山棧道，並增設攀石活動、觀光船等。計劃中的所有主題區預計會在2023-2024年分階段落成、在2026-27財政年度完成整個計劃。