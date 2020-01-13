補習名師涉串謀取DSE答案　千元賄評卷助理取資料

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)涉嫌提供1000港元的報酬，以獲時任考試及評核局評卷助理的男大學生披露DSE英文卷的機密資料。二人同控一項串謀代理人接受利益罪，案件今(13日)在西九龍法院開審，控方證人考評局發展助理總經理出庭作證，指劉Facebook貼文標示「有內幕資料」，內容又提到只有內部才知的消息，故惹人生疑有答題外洩。

控罪指，被告劉冠華與黃子軒於2017年4月17日至同年5月13日期間，串謀使身為考評局評卷助理的黃接受劉的1000港元報酬，以向劉披露考評局2017年香港中學文憑試英國語文科卷三(聆聽及綜合能力)的機密資料。

承認事實指，黃曾在現代教育補習，他於2017年獲聘為評卷助理，負責同年4月16日及17日的評卷工作。至5月13日，劉向黃的銀行戶口「過數」1000港元。控方播放一段4月20日的WhatsApp錄音，內容提到劉要求黃列點寫出評卷時看見考生串錯字、失分的情況，並說「咁畀完我點呀？」，「等收錢囉！收錢呀𡃁仔」。劉又說「打靚啲，等我copy and paste掟上網，註明係Kris Lau畢業生。」

控方證人為時任考評局發展助理總經理蔡筱坤。蔡稱，評卷助理需遵守保密協議，即工作時接觸的一切資料，因若發生外洩，將影響公眾對考評局保密性的信任。又指，劉Facebook貼文連某題目有兩個準確答題的細節都知道，顯示與評卷參考一致。

盤問下，蔡認同考試答案的字眼在錄音中出現，錄音經香港電台公開播放時，所有市民也可收聽。辯方指，是否只要仔細地聽清楚錄音內容，有經歷的老師或高水準的學生不難找出答題，蔡表示同意。惟蔡指，Facebook貼文標示「有內幕資料」，才惹人質疑洩密。又指，貼文透露只有參與者才知曉的消息，如僅三分一人於某題目才能答滿分。