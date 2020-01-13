政Whats噏：區議會敗選冇棹忌　田北辰話「書」得起

臨近農曆新年，唔少人都「棹忌」講某啲字眼。但區選敗北嘅立法會議員田北辰(田二少)就「冇有怕」，仲一啲都唔忌諱，係大街到係咁「輸輸聲」，究竟發生乜嘢事呢？莫非有咩事刺激到佢？

原來，田二少唔係講「輸」而係講「書」呀，都係取其諧音，搞下氣氛！佢今日(13日)喺社交平台貼文同上載咗幾張相，向大家介紹流動圖書車，文中講到，好多人話新年講個「書」字唔好聽，但佢就話未驚過「書」，最緊要「書」得起，呼籲大家得閒就要睇多啲書，咁先可以不斷進步呀。而佢就去到荃灣公園，見識一吓「喜動圖書館」，仲話架車嘅名稱仲有個「喜」字，大家唔使怕「唔老利」啦！

田二少話呢部流動車上面都裝有電子書，圖書館服務就真係可以應用到科技發展嘅成果，配合到市民生活習慣。佢就建議政府唔單止全民政策要行電子化，好多民生嘢都要電子化，咁先可以真正服務市民。

莫非佢唔驚大量事項電子化之後，香港旅遊發展局喺除夕倒數嘅大抽獎「終極一跣」，網站登記過程出現問題嘅情況會頻繁出現，反而耽誤民生事項咩？