建築公司職員認非法收佣　頒令還款准保候判

廉政公署早前起訴一名建築公司前員工，指其涉嫌就一個私營靈灰安置所建築工程，向五金零售商索取及接受非法佣金9600港元。被告今日(13日)在屯門裁判法院承認控罪。

被告梁緯綸(31歲)，維達地基工程有限公司(維達)前助理項目經理，他承認兩項罪名，即一項代理人索取利益以及一項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。被告今日獲控方撤銷另一項代理人索取利益控罪，暫委裁判官朱文瀚將案件押後至本月29日判刑，以待被告的社會服務令報告。被告並被頒令須向維達歸還逾9600港元，並獲准以現金保釋。

案情指，被告約於2017年7月，被指派物色一間五金零售商，為屯門青山村一個私營靈灰安置所的建築工程供應五金材料及設備。他其後接觸一名五金零售商東主，並向對方索取訂單款項的10%作為佣金，被該東主拒絕。

被告其後再接觸另一名五金零售商新恒發五金公司(新恒發)的東主賴茂堅，2人同意佣金比率為5%。維達並於2017年8月至2018年7月期間，向新恒發批出總值逾20萬港元的訂單。被告承認從新恒發收取了3張共逾5500港元的支票，以及一筆現金款項。廉署調查發現，涉案非法佣金總值逾9600港元。

而另一被告賴茂堅(40歲)，亦因涉案而被廉署起訴。他承認一項與被告梁緯綸同被控的串謀使代理人接受利益罪名後，於2019年12月被判處須履行120小時社會服務。