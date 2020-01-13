海洋公園設施將增至逾百項　分段關閉越礦飛車滑浪飛船

政府建議給予海洋公園106.4億港元一次過資助，支持海洋公園的全新定位策略發展計劃，政府及園方管理層今午(13日)開記者會介紹計劃。計劃下，園內設施將增至102項，有12項老化設施會關閉，包括山下的兒童王國部分設施、山上的越礦飛車、滑浪飛船、瘋狂過山車等機動遊戲，但有關設施會分階段關閉。公園表示，將換上更多新機動遊戲，提升可以互動自主控制及獨特的遊樂設施。

根據商務及經濟發展局向立法會提交文件，計劃建議將海洋公園定位為以歷險為主題並以自然和保育為本的度假勝地。計劃提出將公園劃為7個主題區，分別是蔚藍海灣、海洋廣場、叢林歷奇、海角樂園、太平洋之端、歷險谷、探險家海岸。

蔚藍海灣將會建設標誌性機動遊樂設施、依山而建的棧道，以及歷奇探險的遊樂設施。新建的碼頭讓訪客搭乘採用環保設計的觀光船穿梭新海濱樂園及大樹灣。海角樂園將善用公園獨有地勢，沿崖邊建造可以自主控制速度的全新過山車。歷險谷將新設依山而建的狂野賽道，賽車以地心吸力為動力，適合小朋友親子一齊競賽，亦有較刺激的賽道滿足追求剌激快感的訪客。探險家海岸將設置一個模仿天然環境的展館，展現海洋動物。

7個主題區的景點預計將於2023-24財政年度起分階段落成，並在2026-27財政年度完成整個計劃。

商務及經濟局局長邱騰華在回應如何確保公園新增設施所帶來客量能增加及經濟效益，以及政府為何不分階段注資時表示，希望可建新設施及補足現有老化設施，為公園嚴峻情況即時提供協助，故作一筆過撥款注資。從宏觀看，更新設施可吸引更多遊客來港，符合政府2017年發表的旅遊發展藍圖，更新鞏固旅遊設施。他有信心增加新景點後，訪公園客量可以回復至2014年750萬人次水平。

至於動物團體關注圈養海洋動物，海洋公園公司董事局主席孔令成表示，海洋劇場日後會拆卸，海豚會被移去其他地方。