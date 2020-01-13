自動車牌識別系統建功　12司機被控

新界南總區交通執行及管制組人員於本月1日至13日，在荃灣、葵青、沙田及大嶼山區展開「自動車牌識別系統」偵測行動，有12名男司機被捕，當中2人為被通緝人士 ，6人涉嫌 「無第三者保險的情況下使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」被捕，另有4人則涉嫌「停牌期間駕駛」及「無第三者保險的情況下使用車輛」被捕。被捕人士中，其中一名姓黃(46歲)男司機因多次重犯停牌期間駕駛，被控「停牌期間駕駛」及「無第三者保險的情況下使用車輛」，案件將於明日(14日)沙田裁判法庭提堂，其餘11人已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。

此外，警員亦向多名違例司機發出112張告票，當中72張告票牽涉駕駛未獲發牌照的車輛，其餘40張則牽涉沒有展示有效的車輛牌照。

根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，停牌期間駕駛會令保險失效及即屬違法，可判罰款一萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。

警方呼籲各駕駛人士，停牌期間駕駛及沒有第三者保險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。