屯門公園「大媽」滋擾再釀衝突　防暴警到場拘3人

屯門公園不時有「大媽」表演歌舞，噪音問題令居民大受滋擾。今午(13日)2時許，屯門區議員林明恩、林健翔及康文署職員等十數人，再到公園處理相關噪音投訴，驅趕大媽離開，惟由於有人拒不合作，康文署職員遂報警處理。

警方接報到場時，現場支持大媽人士與抗議市民發生口角，現場一片混亂，大批持盾防暴警其後奉召到場增援，維持秩序並分隔雙方，又截查多名市民。期間，一名46歲女子涉嫌阻礙公職人員執行職務被捕，另有2名分別24歲及59歲男子則涉嫌在公眾地方打架被捕。案件交屯門警區刑事調查隊跟進。

林明恩在facebook發文指，其中一名被捕人士為屯門區議員張可森的議員助理。他表示，自己當時曾站到公園花槽上，表達市民希望光復屯門公園的訴求，惟發言期間被大媽多次阻止及試圖將其拉下，並推撞現埸人士。張可森議員助理曾在中間分隔人群，詎料遭其中一名大媽指稱打人，警方將該名助理帶署調查，隨後將其拘捕。林明恩呼籲街坊提供事發時的目擊資料或錄影片段，盼能還回該名助理清白。