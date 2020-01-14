探射燈：傷害異見者無天理　議員籲冷靜免市民心驚

激進示威者由最初攻擊警署、港鐵站及被視為政見或立場不同的連鎖商舖，近月開始把目標放到較小型的地區店舖。上月底大埔有食肆被刑毀及投擲汽油彈，日前深水埗更有小店被投擲汽油彈及石油氣樽，兩宗事故均疑與店主政治立場有關。有立法會議員直斥破壞行為「無天理」，籲示威者冷靜。

上月底，大埔1間泰式餐廳於凌晨關門後，突有6名黑衣人闖至，砸毀店舖玻璃及投擲汽油彈後四散逃去。消防到場撲熄火勢，警方經調查後，將案件列縱火。據悉，該餐廳早被劃入「藍店」之列，至聖誕節當日，有網民發文稱光顧時，疑因身穿黑色衫褲及戴口罩遭差別對待。其後在網民發起的「和你shop」行動中，有示威者衝入該餐廳搗亂，不斷將調味料及餐具翻倒在桌上。

而在本月初，兩名身穿黑色衫褲、戴口罩及黑色帽的男子，步行至深水埗荔枝角道地下一間小店，不由分說「左右開弓」，向店內近門口位置左右兩邊食枱，分別投擲汽油彈及石油氣樽，店內隨即竄起兩團火光，地面遺下熏黑痕迹，火勢迅即熄滅，歹徒得逞後逃去，事件中無人受傷。據了解，上址負責人早前曾發表撐警言論，未知是否因此被針對。

立法會議員柯創盛形容，破壞立場不一的店舖是「無天理」，呼籲示威者冷靜，勿隨便作出破壞的行為，令到市民及店舖負責人提心吊膽，「其實依家已經令到好多人失業，再咁做落去會好影響香港經濟。」