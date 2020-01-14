東方日報A1：黑暴作亂旅客大跌　紓困措施無助旅業

反修例風波平息無期，運輸業農曆新年爆發首輪減薪、無薪假潮！政府資助運輸業措施遲遲未推出，已傳出國泰航空積極要求員工放一個月的「自願無薪假」，未料信德中旅船務經營的噴射飛航更宣布減薪，基本月薪一萬港元以上的員工被減薪百分之八至十二，部分員工如船長更每月減薪八千四百元，料有千人受影響。有消息更指，如不接受減薪則遭解僱。工聯會批評有關做法變相裁員，在過年前派減薪信更是不近人情。

噴射飛航於上周五及昨日分別在香港及澳門舉行簡介會宣布減薪通知，根據該公司人力資源部發出的基本薪金調整通告，七萬元以上月薪的員工減薪百分之十二；三萬以上至七萬元月薪減薪百分之十，月薪一萬至三萬元減薪百分之八。唯一幸免是月薪一萬元以下的基層員工，薪金毋須調整。減薪安排二月一日生效，並表明須於本周四（16日）簽同意書，否則視作離職。

據了解，公司上下怨聲一片，不少員工於工作場所當眼位置貼出「反對減人工」、「勁減我人工，基層好陰公（功）」及「合約隨便改，人工任你裁」等標語以示不滿。

有員工表示，資方不但未與員工共度時艱，面對下滑經濟不斷剝削員工，更胡亂減薪，完全不顧及為公司打拚多年的員工感受。

據工聯會權益委員會副主任鄧家彪了解，噴射飛航有近一千名員工，是次減薪幾乎整體員工受影響，「話就話一萬蚊嗰啲唔使減，但幾乎無乜人嘅月薪仲係一萬，即係等同全體人減薪。」他指該公司已將死線延遲一日至本周五（17日），但認為根本無意義。

鄧又指自去年九月起，公司已經要求員工每月至少放三日無薪假，現又要大幅減人工，令員工承受沉重經濟壓力。他指月薪七萬元以上的多是船長，由於減薪達百分之十二，幅度巨大，等於逼他們辭職。

工聯會立法會議員何啟明透露，已接獲該公司員工求助，有關減薪決定似屬資方單方面更改合約，正向噴射飛航了解。他批評過年前減薪做法欠妥，「大家都知道經濟下滑，但至少畀員工過個好年先。」他估計新年後裁員及減薪潮會陸續湧現，「尤其係酒樓同零售業最受影響，估計多數做埋新年呢一轉生意就好多會執笠。」

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