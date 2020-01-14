Dr.東：癌病翁手術後棄化療　服中藥4年康復

肺癌男病人在確診肺癌初期後接受微創手術切除腫瘤，但因為懼怕化療的副作用，不願意接受治療，轉向中醫求診。他持續服藥及求診後，雖然偶有復發的迹象，但最終未有影響健康，現時已等於完全康復。

79歲的鄒先生，吸煙近30年，他在2016年初出現久咳未癒、發燒、出汗及消瘦的情況，形容當時「瘦到條褲鬆到甩落嚟」，在醫院檢查後發現他患上肺癌初期，醫生亦建議他做手術切除5厘米的腫瘤。他坦言：「醫生同我講，得番一成生存機會。」鄒認為自己將達耄耋之年，最初拒絕承受手術風險，但在家人及醫生的勸解下，最終在6月做手術。手術過程順利，醫生進一步建議他接受化療，但他因懼怕化療帶來的副作用不願接受。

手術過後，鄒出現氣促、睡時冒汗及夜尿頻繁的症狀，因而經常感疲倦，面色轉差。他自有癌症病癥以來，已向基督教那打素社康服務的註冊中醫師張杰能求醫，張針對鄒的病症以純中藥治療，同時需要病人以食療及調整生活模式配合。張開出了「海白冬合湯」作為主力治療，材料有海浮石、白英、麥冬和百合，其中海浮石可作清肺化痰、軟堅散結，專化老痰，用於肺癌，可抗腫瘤。

藥材中的白英同樣可以清熱解毒及抗腫瘤。張續指，廣東的醫生較少用海浮石入藥，而他參考了北方醫生的藥方，故在治療肺癌時加入了海浮石。鄒一直向張覆診，直至2017年初，他到醫院進行覆診及掃描，發現兩邊肺有陰影，西醫再次建議他做化療，鄒亦未有跟從。鄒繼續用藥，直至去年再次檢查，發現體內的癌症標誌物經已消失。

由鄒懷疑自己有癌症至康復已接近四年，他已求診172次。早期每周約診一次，後期約2周一次，西醫亦指鄒的個案可以「Close file(結案)」，其體重亦由最消瘦時的45公斤增至現時55公斤，精神不俗，每天早上可如常晨運，亦可享受弄孫之樂。張指，鄒的個案算是成功抗癌，他強調並非建議病人完全靠中醫藥治療，並放棄手術或化療，而是向病人建議最適合他們的治療方案。

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