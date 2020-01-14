網民熱話：車廂一人佔兩位仲死撐 乘客一個動作即「跪低」

一名年輕男子疑在頭等車廂以物件霸位，最終與乘客引發衝突。

公共交通工具佔據座位行為「乞人憎」，令很多人「睇唔過眼」。日前港鐵車廂就上演一宗因座位而引發的糾紛，一名年輕男子疑以物品佔據座位引起乘客不滿，爭執之餘，有人更「動口又動手」。惟當乘客透過對講機通報職員後，男子態度卻逆轉，不止低頭道歉，又主動提出賠償$2000。網民看後調侃男子前後態度判若兩人：「去到一半又驚」。

涉事乘客在Facebook上載有關片段，事發在前日（12日）晚上約9時，一架大埔墟往大學站港鐵的頭等車廂內。片段開始，爭執已經展開，正在拍攝的事主質疑男子：「畀一個位錢擺兩個位做乜」。對方反駁：「我買咗兩個位啊」，隨後疑因不滿被拍攝，出手拍打手機，態度十分強硬。

乘客隨即通報港鐵職員協助，男子見狀似乎心知不妙，加上有其他乘客看不過眼「幫口」，斥男子：「太過分喇」。男子終屈服「耍冧」，不但低頭認錯，更隨即取出$2000，表示願意賠償。事主於貼文無奈表示：「依家啲人好惡，頭等都要坐兩個位，仲要打人」，其後又回覆稱事件中手機屏幕損毀，但對方已作出賠償。

短片發出後有大批網民分享貼文，有人則諷男子態度「先軟後硬」：「道歉嗰吓真係笑x咗」，也有網民讚賞同車乘客願意體諒：「感謝乘客忍讓」。

港鐵發言人表示，當時列車到達大學站後，職員上前協助，兩名乘客停止爭執，和解後自行離去，期間沒有乘客要求職員協助報警，列車服務班次亦沒有受影響。

網民有話說：

Sam Tsang：算啦算啦，畀返二千蚊你算啦

Kai Wing Tang：唔好以為有錢就大晒先得㗎

Frankie Lau：又要威又要戴頭盔

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