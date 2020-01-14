海洋公園申百億救亡　翻新後望吸高端客

海洋公園近年面對嚴峻的財政狀況，在2018/19年度錄得5.6億港元的虧損，更預料2019/20年度的虧損擴大至超過6億港元。政府建議向海洋公園提供高達106.4億港元的一次過資助，又建議兩筆政府貸款免收利息，並推遲還款期，以支持海洋公園發展及翻新園區設施，協助公園解決財政問題。

旅遊事務專員黃智祖認為政府予海洋公園的一次過撥款，解決公園的經營困難之餘，也希望協助公園長遠發展，令公園累積資金後「反哺自身」，不必再問政府「攞錢」，相信撥款後公園有足夠彈性調節發展，亦應自負盈虧。對於公園連年虧蝕，黃承認涉及很多因素，例如公園欠缺新景點、周邊地區有同類新景點競爭等。

而海洋公園未來發展有其獨特之處，公園位置既鄰近市區，同時具自然保育主題，而依山傍海的自然景觀更非一般主題公園可於短期內複製。黃希望市民不要抹煞海洋公園對港人的貢獻，公園陪伴不少港人成長，且65歲以上長者可免費入園等優惠政策，難在其他商業樂園找到。

海洋公園行政總裁李繩宗表示，已調查研究了解市場需求及旅遊模式，公園日後將針對高端個人遊旅客，相信2027至2028年的入場人次可重上750萬，本地客佔總體約四成。當入場人次達700萬，公園的財政可回復穩健。