申訴署斥教育局無王管　任由私校濫收費達500萬

直資學校及私立學校學費素來高於其他學校，申訴專員公署主動調查發現，教育局在審批直資及私立學校的非學費費用時過分寬鬆解讀條文，有學校向家長收取高達500萬港元的費用以用作興建及維修校舍，教育局回應公署稱學校收取相關費用毋須徵該局批准，但公署發現此與《教育規例》有矛盾，教局其後才改口稱有必要審批所有學校所收取費用。

現時教育局按《教育條例》及《教育規例》監管學校運作，第61(1)條訂明，除非獲該局批准，否則學校不得收取或接受在教育局發出的收費證明書以外的其他費用。但申訴公署發現，有學校以學校工程及發展計劃為由，向家長收取2萬至300萬港元不等的費用，另有學校以興建及維修校舍為由，收取家長6萬至500萬港元費用。

公署向教育局查詢審批程序，教局一度辯稱，私校收取費用是私校與家長之間的私人財務安排，毋須徵得該局批准。但公署發現此說法與條例有矛盾時，教育局才更改說法，同意需要審批所有學校收取的費用。

申訴專員趙慧賢指學校以不同原因收取費用，惟教育局自2002年以來寬鬆解讀相關條文，反映教局未能全面掌握私校收取其他費用的情況，教育局有必要與時並進，審批及跟進相關費用是否合理。