農曆新年將至　警在流浮山檢大批煙花

農曆新年將至，為遵從傳統習俗，有不少市民會在空曠地方非法燃放煙花爆竹來「應節」，增加節日氣氛，就去年年卅晚在屯門、深井、觀塘及藍田亦有市民違法私放煙花爆竹。有見及此，警方加強行動打擊非法儲存、販賣及燃放煙花爆竹等非法活動。

元朗警區反三合會行動組第二隊根據線報及經深入調查後，今日（14日）早上9時許，突擊搜查流浮山深灣路路邊一個廢置貨櫃，破獲一個儲存倉庫，檢獲一批約重80公斤煙花，市值約5萬港元，當中包括一箱約值6000港元，可連續發放100枚的煙花。爆炸品處理課人員奉召到場，將煙花檢走作進一步化驗。該隊的偵緝高級督察李家榮表示，正追查煙花來源，不排除檢獲的煙花由不法分子從內地偷運來港。

煙花及爆竹屬危險品，市民擁有或燃放煙花爆竹即屬違法。根據香港法例第295章《危險物品條例》，任何人製造、儲存、管有、出售任何煙花爆竹，一經定罪最高刑罰為罰款二萬五千元及監禁六個月；另外，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人如非法燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，一經定罪，最高刑罰為罰款五百元或監禁三個月。