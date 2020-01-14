修例風波：2元乘車門檻降到60歲　長生津加碼

持續7個月的修例衝突影響經濟，政府下午宣布一系列紓困措施，其中包括將俗稱「兩元乘車優惠」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」的長者受惠年齡放寬，由現時65歲以上長者降至60歲以上，現時受惠長者有133萬人，每日有100多萬人次使用，料有57萬名長者受惠。另將在退休保障方面提供津貼，把現時普通及高額長者生活津貼合二為一，金額統一至高額水平每月3858港元，惠及57萬名65歲以上長者。

政府自2012年6月起分階段推行「兩元乘車優惠」，惠及65歲以上長者、65歲以下殘疾綜援受助人，以及65歲以下的傷殘津貼。消息指，政府經研究後，決定放寬「兩元乘車優惠」至60歲以上，據統計處資料，60歲至64歲長者人口約有57萬。由於紅色小巴的價格如海鮮價浮動，政府須監管價格才能將紅巴納入計劃，而電車車費現已低於2港元，故今次「兩元乘車優惠」涵蓋的交通工具種類不變。

另外，政府有措施惠及基層勞工，亦會在退休保障方面提供津貼。消息指，長者生活津貼現時分為每月2675港元的「普通長者生活津貼」，及每月3585港元的「高額長者生活津貼」，為令長者得到更佳退休保障，政府決定將把兩者合而為一，統一金額至高額長者津水平。政府將按調整機制下月1日提高公共福利金津貼3.6%，如獲立法會通過，高額長生津將加至3715港元。