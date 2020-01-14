政府撥4.5億元　為8萬基層換數碼電視　

港府去年宣布將於今年11月30日終止模擬廣播，並斥資4.5億港元透過關愛基金推出數碼電視援助計劃。商務及經濟發展局局長邱騰華今(13日)公布詳情，指已委託社聯作為執行機構，協助基層及低收入家庭免費更換數碼電視機或機頂盒。有需要的市民今日下午2時起於社聯轄下一百個服務單位索取申請表，或於網上下載。首批申請者料農曆新年後可安裝。

據最新調查全港有92%用戶觀看數碼電視，只有4%即約十萬用戶收看模擬電視，商經局估計當中有約8萬用戶因收入等問題未有更換電視裝置。邱指出，為協助低收入人士更換數碼電視，有關服務包括上門安裝、調校頻道、舊電視回收及定期上門保養。服務會維持18個月，加上申請程序簡單，新器材可在8周內送至申請人家中，相信可如期完成計劃。

社聯行政總裁蔡海偉稱計劃設入息限額，申請人入息不得超過入息中位數75%，倘市民正受惠於特定社會援助項目並屬於模擬電視用戶，即屬合資格申請人。每位合資格用戶可獲發其中一項數碼電視接收器材包括數碼機頂盒、24或32吋數碼電視機。屆時承辦商香港電訊會派職員上門安裝，並提供3年上門保養服務，惟申請人不能選擇器材的品牌。