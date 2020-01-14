業主互打鬥2男判緩刑提上訴　一人獲酌量減刑

深水埗樂年花園業主立案法團換屆期間，被揭疑有帳目混亂，法團2017年6月開會時，2名男業主被指在場外襲擊另2名男女業主而被捕，2名男被告被裁定其中一項普通襲擊罪成，判監3星期但緩刑1年。2人均不服定罪及判刑向高院提上訴，高院今早(14日)頒下判詞，駁回2人的定罪上訴，但刑期上裁定被告之一何國柱上訴得直，由監禁3星期緩刑1年，改為監禁17日緩刑1年，但另一被告劉錦榮維持原判。

就上訴人劉錦榮方面，法官指劉就定罪及刑期上沒有提出任何可爭辯的上訴理由，故駁回上訴。

何國柱方面，法官看過涉案錄影片段，對原審裁判官指何與劉是夥同犯罪感疑惑，因片段中劉大多數站在何身後，故何未必知道劉在做甚麼，而劉衝向事主時，何對事主的肢體動作已完結。不過法官指出就普通襲擊罪，即使沒有夥同犯案的元素，只要有足夠證據證明該上訴人有獨自襲擊事主的行為已足夠。法官指從片段所見何確是對事主有所動作，且令到事主因擔憂而有所退避，所以仍可裁定何的普通襲擊罪成，故駁回定罪上訴。

判刑方面，法官指因他改為裁定何是獨立干犯控罪，刑期應有所反映，故給予酌量減刑。但法官指出本案涉及公眾活動中使用武力，較初而口角繼而動武嚴重，法庭需判以阻嚇性刑罰，原審判處緩刑已是對2人格外仁慈。