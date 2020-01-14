政Whats噏：內會停擺搞唔掂　農曆年後加會16個鐘

立法會內務委員會至今已經開咗12次會議，但仍然未選出正副主席，停擺超過兩個月，唔少已經完成首讀嘅法案工作受到影響。日前勞工及福利局局長羅致光仲「先斬後奏」，意圖將涉及增加4周產假嘅條例草案繞過內務委員會，交付人力事務委員會處理，內會停擺咁耐咩都做唔到，上個立法年度擔任內會主席嘅李慧琼今日(14日)就建議，話嚟緊2月要加開4場特別會議，合共16個鐘處理問題喎。

因為內會遲遲未選出主席，羅致光之前就擔心延長產假法案交付內會處理，會喺今屆會期完結前都未能通過，有關法案就要推倒重來，所以上星期就喺立法會大會動議將涉及增加4周產假嘅《僱傭條例(修訂)草案》繞過內會，轉交由人力事務委員會審議，但動議最後就因流會而未能表決，唔知聽日(15日)大會又過唔過到關呢？

但內會方面就通知議員，話有意喺2月加開特別會議選正副主席，分別喺2月5日下午、6日全日及8日上午，合共16個鐘，徵詢吓議員係咪能夠出席有關會議，如果日期同時間一旦落‍實，秘書處會再通知，但喺泛民不斷拉布情況下，就算加開會議，到時又唔知係咪真係可以選到正副主席呢？