病毒分析有序進行　疾控中心副主任稱正研檢測試劑

針對武漢爆發不明原因肺炎疫情，國家衞健委周日（12日）與世界衞生組織分享此次發現的新型冠狀病毒基因序列訊息。中國疾控中心副主任、國家衞健委專家組專家馮子健表示，該新型冠狀病毒既非沙士病毒（SARS），也不是中東呼吸綜合症（MERS），它們的病毒基因序列差異比較大。

內地官方電視台周二（14日）播出馮子健接受專訪時表示，目前針對新型冠狀病毒的病毒分析和溯源性調查正在有序進行。他指出，確認一種新病原與疾病的關係需要一定時間，包括要在多個病例裏，獲得病毒感染的證據、分離出病毒、對病毒基因序列進行分析。之後還要通過血清學結果，證明疾病是由於這次感染所造成的。完成這些步驟之後，還要把結果變成一個可用於臨床和疾病監測需要的診斷試劑。馮稱當局現在已有進行核酸、抗體和血清學檢測的試劑，有關的研發和評價工作正在進行中。

馮又指出，有關感染病毒的各種調查，相關證據大多指向華南海鮮批發市場。因此武漢市政府在去年12月31日已關閉該市場，並進行清理和消毒等工作。他認為，當地政府警覺性高，迅速採取了及時有力的行動，包括病例搜索、隔離、指定醫院收治、對密切接觸者進行醫學觀察、應急監測等。

此外，世界衞生組織駐華代表高力受訪時表示，中國面對疫情反應迅速，而快速識別病毒，給下一步研究和臨床需要提供了重要依據。他表示，目前沒有發現該病毒明確的人傳人證據，但強調這一判斷還不是最終結論，仍需要更多的研究。

他又指，這種病毒增殖速度緩慢，樣本含量較低，所以技術挑戰很大。而中國能在短時間識別出病毒，完成了基因測序，並明確了診斷標準，表明近年來中國在這方面的能力發展迅速。