七旬翁疑用藥失當不治　醫生認有更佳降血壓藥

患有哮喘及慢性支氣管阻塞的七旬翁，2016年因呼吸問題被送往屯門醫院，期間疑因接駁喉管甩脫，心跳停頓10分鐘，2日後醫護人員再被指用藥失當，同時將供氧喉管誤插至食道，老翁約1小時後不治。死因庭今日(14日)繼續聆訊，主診醫生作供承認有另一更佳降血壓藥，但由取藥需時，故未有採用，不過強調用藥過程中一直有小心監察，不認為用藥不同引致事主死亡。

死者為終年74歲的邱名伴，2016年5月12日晚他入院，至5月15日下午4時由醫生林棋煒接手主診，他指在2013年畢業，2016年第二年在屯院受訓。林稱當時事主血壓穩定，惟至晚上9時15分出現血壓高，遂用三硝酸甘油脂降血壓，「想慢慢調升先」，惟情況仍然反覆，至翌日凌晨2時許，決定使用拉貝他樂，「想用快速方法降低(血壓)」，若不再使用或會出現腦出血或心肌梗塞。

林承認拉貝他樂可能會引致支氣管痙攣，由於得知5月14日事主曾心跳停頓10分鐘，擔心會容易發生併發症，故「控制得緊啲」，並將平時使用的劑量減半，「慢慢攤分成個鐘慢慢滴」。至凌晨3時33分，事主出現支氣管痙攣，遂以「比平時高嘅劑量」的喘樂寧對抗，情況轉趨穩定。

5月16日凌晨4時，事主身旁的儀器發出警報，林自護士口中得知事件，發現氧氣喉的氣囊漏氣，「打唔脹，相信係個波爆咗」，即時為他更換氣喉，形容換喉「必要程序，無得唔換」，否則死亡率高。惟換喉後情況不穩，於是給予20次喘樂寧，12分鐘後事主心跳停頓，醫護人員為他進行心外壓，並第二次換喉。林供稱換喉後聽到事主有喘鳴聲，「如果插入胃，唔會有咁嘅聲」，有信心插中，形容是「成功嘅插喉」。

林承認另一藥物esmolol(艾司洛爾)會比拉貝他樂為好，因該藥不會令氣管收縮，但由於需要半小時至一小時才能前往藥房取藥，情況緊急下，故選用拉貝他樂。家屬質疑為何他不及早準備，林解釋指當時一直認為三硝酸甘油脂用量有調升空間，故未有特意準備該藥。家屬庭上提到留意到死者死後「胃好脹」，林指沒有留意到，只知因肺部過度充氣，故肺部膨脹。