地區創科博覽下月舉行　互動遊戲增學生創新意念

有學校的作品展出，如圖中的智能木人樁。(區慧盈攝)

第二屆「創科@大埔」展覽為香港首個地區性的創科博覽，並以「大埔創客夢飛翔」為策展創意。展覽將於下月9及10日在香港科學園舉行，入場費將全免並會提供展覽、創意工作坊、講座等讓市民以全新角度認識創科。

大埔學校聯絡委員會主席馮瑞興校長指展覽將成為創新意念平台，並讓學生以互動及遊戲形式提升對創科的興趣及研究。「創科@大埔」2020統籌郭永強校長稱展覽將討論創科於日常生活的應用及實踐，如AI變臉工作坊、拆解鑑證工程學講座及飛機工程講座等，了解更多以科技連結生活的方式。不少學校亦有參加並展出作品，當中包括太空人機械臂，取物手杖等。

當中大埔舊墟公立學校(寶湖道)的小六學生楊柏堯及凌雯嫣，聯同8位同學一起合作創作成太空機械臂。他們指因對科學感興趣，並了解到太空人的服裝笨拙導致取物困難，便萌生此主意。機械臂除能取物外，更能改裝成鑽頭，用作探測地底內有沒有水分，方便太空人視察火星是否適合人類生存。

仁濟醫院蔡衍濤小學2位小四學生則發明智能太陽傘，當雨傘感受到光度時便會自動打開，令駕駛者免卻在街頭停泊時，車位及駕駛盤變熱的問題。