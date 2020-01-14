批醫管局漠視人手問題　醫護團體促起新醫院

香港面對冬季流感高峰期及武漢肺炎夾擊，公立醫院醫護人手壓力瀕臨爆煲。新工會「醫管局員工陣線」今日(14日)發表公開信，針對醫管局近日對外宣稱「有足夠人手應付」的言論作出強烈譴責，批評醫管局漠視人手問題，指未進入服務高峰期前工作量本已超負荷，憂疫症一旦爆發只會令千瘡百孔的公營醫療體系不堪一擊。

工會指出，去年醫護流失率創出新高，人手不足問題累積多年，每年未踏入冬季流感高峰期前，醫護工作量已與高峰期無異，惟醫管局近日卻對外宣稱可隨時增設1400張隔離病床應對武漢肺炎，工會指當局即使有硬件，但從未公布如何「變出」受過足夠訓練的人手照顧病人，質疑此舉「是將身處水深火熱的病人與醫護再推往地獄更深處。」

公開信又指出，近日內科病房佔用率持續超過100%，在走廊及洗手盆底加床位已成常態，病床之間的距離完全違反感染控制指引。工會又說，醫管局在內科病房的病床加無可加時，會將病人轉至其他專科病房接收，這種「流放」病人的做法只會增加內科醫生巡房工作量，亦損害病人權益。

工會要求醫管局根據國際指引按病人的比例增加相應的前線人手，並主動聯結各工會了解員工對薪酬福利的意見，同時增加醫管局撥款，盡快增建新醫院或擴建醫院。