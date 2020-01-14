發現獨特標誌物　浸大快速辨冬蟲夏草真偽

一般人難以分辨名貴藥材冬蟲夏草的真偽，香港浸會大學中醫藥學院教學科研部副教授韓全斌的團隊發現，冬蟲草的蟲體部分有一種獨特的多糖標誌物，只要蟲體內有這種標誌物，就可證實為真貨，相比以往使用的基因鑑定方法，成本及時間亦較低。

冬蟲夏草這種珍貴的藥材含有豐富的化學成分，可用作預防疾病、治療癌症、預防衰老及增強免疫力，價錢最貴可達每公斤50萬港元。惟冬蟲草的偽冒品充斥市面，傳統上冬蟲夏草的鑑別依賴專家觀察其外形和色澤，亦有使用基因和顯微鑑別等方法，惟基因鑑定成本高昂，顯微鑑別要求嚴格的專業訓練。

韓全斌帶領的研究團隊，比較冬蟲夏草和偽冒品所含的多糖標誌物，在冬蟲草的蟲體部分發現一種屬於「1,4-α-葡聚糖」的獨特多糖標誌物，該標誌物並未在偽冒品樣本中找到。研究團隊透過常用的高效凝膠色譜儀器，進行基礎的快速測試，確定冬蟲夏草中多糖標誌物的數量，這數量與冬蟲夏草樣本品質的等級息息相關。在測試多於五個冬蟲夏草樣本時，每個樣本的平均測試時間可縮減至少一小時，測試樣本愈多，平均測試時間愈短。

團隊於去年7月為此鑑別方法取得美國專利，一所本地科技初創公司會將鑑定方法轉化為商業應用。