每日一片：跑車「貼地」拖行傷上加傷　花生友旁述勁搞笑

遇上意外座駕無法啟動，找拖車公司是唯一辦法，不過有時拖車的手法，卻令人目瞪口呆。近日有網民目擊一架遇上交通意外車頭嚴重損毀的跑車，拖車司機的拖法就被指令跑車傷上加傷。不過最搞笑卻是邊拍片，邊旁述的「花生友」，成為網民焦點。

現場是九龍城露明道，片段由現場目擊網民拍攝，片段在Facebook群組「HongKong CarCam」發布。片段開始，拖車已開始將一架剷上行人路的跑車拖行，不過由於跑車車頭已嚴重損毀，頭唇及頭燈等設備都被撞至「吊吊揈」，當拖車由行人路駛落路面時，不止發出刺耳的摩擦聲，部分零件更因此掉落，離開時，仍然邊行邊在地上拖行，場面滑稽。不過最惹笑莫過於拍攝的網民，他一邊拍攝，一邊旁述：「睇住，重點嚟喇！」又為跑車「配音」：「嘩，好痛呀！」形容是對跑車的「二次傷害」。

網民形容這種拖法非常「傷車」「隔住個mon都覺得痛」，亦有人則大讚「花生友」旁述精彩，「花生之典範」、「啲旁述好正，錦上添花」。不過亦有網民分折，由於跑車車頭已嚴重損毀，維修時大可一次過更換，反而「易整啲」。