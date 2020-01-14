留空記事冊遭搣柴　涉叫霸王雞男警覆核押後判

駐守油尖區特別職務隊的男警長於2014年涉嫌「叫霸王雞」接受刑事調查，最終沒被起訴，但被揭發多次沒有在其警察記事冊紀錄行動後簡報會內容，在記事冊中「留白」。警隊對他展開紀律聆訊，處罰他由警長降級至警員。他認為懲處太重，入稟高院申請司法覆核要求法庭將案件交回警隊再作考慮，並給予合理理據。法庭今日(14日)聽罷雙方陳詞，押後書面裁決。

入職警隊17年的申請人黃俊威今早到庭旁聽。據入稟狀透露，黃接受刑事調查期間，被揭先後7次在記事冊「留白」，「留白」的地方涉及行動後簡報會的內容，以及簡報會後至落更的時間，但與他處理疑犯無關。

代表申請人的律師指出，時任警務處副處長趙慧賢在紀律聆訊報告中批評申請人不適合當警長，且給下屬壞榜樣，說法是偏離事實及誇張，因為下屬根本無權查核他的記事冊。

代表警務處處長的律師陳詞指，申請人所犯錯失不可視為瑣碎無聊，若然將記事冊「留白」，警員有機會在空白處加插內容，記事冊將來可能成為呈堂證物，警員亦可能需出庭作供，將記事冊「留白」或影響警員證供可信性，以至整個司法制度。況且填寫記事冊是警員的基本職責，申請人的行為已偏離警員應有品格。

律師續指，申請人當時駐守的分隊經常牽涉掃黃行動，行動性質敏感，甚至有可能面對受查人不實的指控，在記事冊妥善紀錄，亦為保障申請人。律師指申請人並非爭議紀律聆訊的定罪裁斷，只是不滿其判罰，事實上「搣柴」也非最嚴厲的判罰，法庭應相信副處長在紀律聆訊中的判斷屬專業，不宜司法介入。