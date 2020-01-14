政府百億推十招息民怨　倡遞增法定假至17天

政府下午就民生政策措施舉行記者會，提出十招紓困措施，涉用100億港元開支，當中包括爭議多年的法定假期，會逐步由現時12天，增至最多17天，但政府強調是分階段實施，及與商界繼續討論。

政府推出的十招分別是將長者生活津貼劃一為高額的3585港元，有4萬多名長者會領取多915港元，長者的資產亦會提升至50萬港元，涉及50億港元額外開支；其次是將「2蚊乘車優惠」由現時65歲，下調至60歲起，令126萬名長者受惠，涉及17億港元額外開支；另外，現時月薪少於7100港元人士毋須供予自己部分的5%強積金，有關人士政府未來會代供其5%強積金，措施涉及6億港元額外開支。

第4項措施是逐步增加法定假期，由現時12天增至17天；並會改善政府外判員工待遇，8號風球會有不少於1.5倍工資，工作滿1年6%約滿酬金及滿1個月有有薪勞工假等。此外，非公屋非綜援、及已輪候公屋滿3年人士，可獲相等於綜援租金津貼的一半金額的現金津貼，而無申請或輪候公屋少於3年人士，則可獲職津資助，期望明年下半年實行。

政府又指，未來會研究針對劏房的租金管制；及將未來3年過渡性房屋1萬個單位的目標，增加至1.5萬個；而最後2項措施，則由關愛基金擬訂新失業津貼，合資格人士最多可以連續3個月，每月領取5800港元，以及將就業不足的現金津貼金額提高，最快今年10月可領取有關津貼。

十招紓困措施：

1.長生津劃一為3585港元

2.2元乘車優惠擴至60歲或以上

3.代供月入少於7100元人士的5%強積金

4.逐步增加法定假期至17天

5.改善政府外判員工待遇

6.非公屋非綜援及輪候公屋滿3年人士可獲津貼，無申請或輪候公屋少於3年可獲職津資助

7.研究劏房租金管制

8.未來3年增加過渡性房屋至1.5萬單位

9.關愛基金擬訂新失業津貼

10.關愛基金擬訂就業不足現金津貼