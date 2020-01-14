84%人認同氣候影響下一代　冀訂進取減排目標

氣候變化將威脅人類生活！有調查發現84%受訪者認為氣候變化對下一代衝擊更大，然而只有16%認為氣候變化比經濟下滑或房屋等民生問題和健康重要，反映普羅大眾未完全了解氣候危機的迫切性，亦未有意識即時採取應對行動的重要性。

是次調查由香港民意研究所進行，結果顯示，有56%受訪者預計未來3至5年將面臨氣候變化的重大影響，有近80%被訪者認為政府應負最大責任應對氣候變化，55%被訪者意識到必須調整現時生活方式，84%人過去一年已節約能源。政府應透過循序漸進的政策，例如落實污染者自付原則收費，以資助相應對策。

84%受訪者覺得氣候變化在未來將會更加顯著。有71%關注溫度上升和更多極端天氣。另外27%香港人擔心財產損失，33%人對氣候變化的經濟影響表示擔憂。

思匯政策研究所董事會成員Lisa Genasci指出，社會各界包括政府、商界、公眾急需採取集體行動，以轉變經濟和社會。研究團隊建議政府訂立更進取的減排目標，並與商界及環保團體加強協作，加強教育和宣傳，帶領香港在2050年前達致碳中和，落實《巴黎協議》。