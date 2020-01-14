休漁期貸款擬增至50萬　議員憂財會未趕及撥款

每年5月至8月中是南海休漁期，漁民不能捕魚作業維生，政府向漁民借貸紓困。因應業界目前經營環境更為艱難，當局建議貸款額增加至50萬港元，上限75萬港元。有立法會議員擔心財委會本年度未能趕及在休漁期前通過撥款，漁民未能及時得到新優惠。政府承認財委會未能通過前，漁民只能申請原有貸款額，但目前魚統處及政府的貸款額足夠為本地漁民借貸應急。

內地由1999年起每年實施南海休漁期，港府自此透過魚統處向受休漁期影響的漁民提供低息貸款，財委會自2006年批准一筆為數6000萬港元的承擔額，向漁民借貸。鑑於漁民未來的經營將更困難，政府建議將每艘船的休漁期貸款額由30萬增加至50萬元，最高貸款額不得超過75萬港元，以協助漁民渡過難關。

立法會議員何俊賢擔心，香港面對大量非法捕魚問題，而政府部門執法不力，未能杜絕不法分子的行為，加上中港兩地不能互相執法，導致漁業生計大受影響，促請政府增撥資源，提高執法力度，同時與內地當局進行溝通協調，「如果漁民經營環境改善，是不需要借貸的」。

議員張宇人表示，不會對提高貸款計劃有異議，但擔心財委會未能在今年的休漁期限期前通過撥款，以致漁民未能享有新貸款優惠，渡過休漁期期間的經營困境。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，香港一直與內地溝通了解兩地漁業政策，會看看內地當局可如何幫助香港漁民。漁護署助理署長(漁業)黎堅明表示，若財委會未能在休漁期前通過撥款，漁民申請貸款只能按照原有的貸款額，當局會密切了解業界的需要。