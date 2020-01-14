廉署派成績表　考慮作紀律處分的政府人員升5%

廉政公署諮詢委員會今(14日)舉行記者會，報告署方委員會去年監察廉署各方面的工作情況。廉署去年收到2297宗個案(不計選舉)，可追查案件有1738宗；較前年的2665宗個案，可追查案件有2015宗，減少14%；而去年86宗案件中，有134人被檢控。

涉及政府部門的貪污投訴方面，由前年706宗減至去年的647宗，下跌約8%；其中警務處佔182宗，食環署有100宗，房屋署和地政總署則各有33宗。去年被廉署檢控的政府人員有13名，數字與前年相同。

至於經委員會建議而轉介有關決策局或部門，以考慮作紀律處分或行政處理的政府人員，由前年的87人增至去年的91人，上升5%。公營機構和私營機構的貪污投訴則有所下跌，分別有170宗和1480宗，下跌8%和17%。

廉署就去年區議會選舉共接獲518宗與選舉有關的投訴，當中492宗屬可追查投訴。上述投訴當中，153宗涉及發布關於候選人的虛假或具誤導性陳述的投訴，113宗涉及對候選人施用武力或脅迫手段的投訴，及97宗涉及賄賂選民的投訴。

廉署社區關係市民諮詢委員會主席唐偉章表示，去年所作的周年民意調查，市民對貪污的容忍度只有0.3分(最低容忍度為0分)，為2010年以來最低容忍度的一次。此外，就反修例示威，廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌則表示，已就元朗7.21事件收到投訴，但未有承認或否認就事件成立「特別調查組」處理。