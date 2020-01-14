補習名師涉串謀取DSE資料　貼文寫「我係無間道」惹疑

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)涉嫌以1000港元報酬，獲取擔任考試及評核局評卷助理的前學生黃子軒披露公開試英文卷的機密資料。二人同控串謀代理人接受利益罪，均否認控罪。案今(14日)在西九龍法院續審。控方傳召另一考評局要員作證，指劉Facebook貼文中撰文者自認「我係無間道」，故局方懷疑有「臥底」洩密。

時任考評局發展助理總經理蔡筱坤繼續作供。辯方盤問時指，Facebook貼文內容談及考生表現，屬黃的個人意見，應與考評局的保密制度無關。蔡不同意該說法，指黃藉評卷助理的職務，才能評核上百份試卷而得出考生表現的結論，故考生表現仍屬保密的一部分。

蔡又指，評卷助理需保密身份，連家人也不應透露，若曾擔任評卷員的老師想向學生披露評卷心得，他應隱晦地表示，不得說消息來源是擔任評卷員的經歷。故評卷員的身份是終生受制，不得透露經歷，易有誤墮法網的風險。蔡指，懷疑有洩密的基礎是劉Facebook貼文寫「我係無間道」及透露內部機密，直言「即係有臥底啦！」

控方又傳召考評局發展總監王鍏作證。辯方盤問指，考評局給予黃的評卷助理指引中，沒有明確指明違反保密會受罰。王同意該說法，但指按正常理解，一般人也會知有刑責後果。又稱，評卷助理的聘書中列明若違反保密，當局會以考評局條例第15條及防止賄賂條例檢控違規者。