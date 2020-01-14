油塘男子墮樓案　警方無拘捕拍片外傭

油塘紀律部隊宿舍昨晨(13日)發生的墮樓案，有外傭在大廈對面拍得事發經過引起網上熱烈討論，警方昨譴責有人造謠生事，誣衊死者是由警方從高處推下致命，今日再傳出拍片的外傭被警方拘捕，並受僱於一名警務人員。消息指，警方絕無拘捕該名外傭，而是到場向她錄取口供，沒有帶返警署，而該名外傭亦非受僱於警務人員。

警方經調查後證實男死者姓郭(34歲)，現場沒有檢獲遺書，初步調查相信死者從上址後樓梯墮下，事件沒有可疑。消息稱，死者無業，家住九龍灣一私人屋苑。警方曾向死者的家屬了解，但暫未了解到其尋死原因，以及為何走到上址尋死。

根據大廈閉路電視片段顯示，事主昨晨尾隨他人進入大廈並等候升降機，當升降機抵達地下大堂，有人步出，死者步入，而當時升降機內根本沒有其他人。升降機到達29樓，死者步出至30樓之間的梯間，現場有一個闊約3呎，離地高約呎的窗戶可以打開，其餘窗戶均是密封式。

由於死者身形頗高大，若說是被人推上氣窗再躍下，接近無可能；而窗戶旁的牆上發現有鞋印；根據居於附近的人士稱，事發時並沒有傳來嘈吵聲，亦沒有迹象顯示曾發生爭吵。