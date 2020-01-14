民航意外調查機構架構將屆滿　政府倡設10常額職位

現時在香港境內發生或涉及香港但於境外發生的航空意外，由民航意外調查機構負責跟進調查。政府指，該機構目前的架構及其總調查員職位即將屆滿，建議每年斥資1890萬港元為該機構開設10個常額職位。

運輸及房屋局提交立法會經濟發展事務委員會文件表示，去年9月成立的民航意外調查機構，其總調查員職位、4個公務員調查員職位及一個助理文書主任職位均有時限性，將於今年3月31日到期撤銷，因此有需要檢討人手。

運房局建議，將該機構的總調查員職位轉為常額職位，以領導該機構工作，其職級相當於首長級薪級第二點非公務員職位。運房局又建議為該機構的總調查員增設一名副手，負責分擔其國際事務職責，並有需要時暫代其職務，該職位為副調查員，屬於職級相等於首長級薪級第一點的非公務員常額職位。

現時該機構的總調查員職位由立法會財委會於2017年批准開設後，直至2018年9月才正式招聘到人手，歷時達14個月。為免該職位於重新進行公開招聘時懸空，運房局建議訂立過渡安排，由民航處挑選人員到該機構出任助理民航處處長，直至完成總調查員招聘或到2022年3月31日為止。該職位屬於民航處的編外職位，職級屬首長級薪級第二點，完成職責後相關人員將不能重返民航處工作，避免出現任何潛在利益衝突。

運房局估計，新總調查員及副調查員的每年薪金及福利開支，分別為309.3萬港元及255.6萬港元，同時設機構將新增5個非首長級公務員職位，每年平均薪金及福利開支為699.7萬港元，加上該機構可以非公務員合約，聘請最多3名調查人員，涉及每年開支628.8萬港元。