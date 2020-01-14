法定假期擬增至17日　商界指被政府擺上台

政府建議將備受爭議的12天法定勞工假期逐步增至17天，與公眾假期看齊，現時有30%僱員放取勞工假期，預料有100萬僱員受惠。身兼香港工業總會名譽會長的勞顧會資方委員郭振華批評，政府繼強積金對沖及延長產假後，再次將商界「擺上枱」，因增加假期不但是錢的問題，每增多1天假期會增加0.34%成本，中小企人手不足根本難放假，期望分10年時間逐步實施，如人手不足應容許輸入外勞。

勞工顧問委員會多年來曾商討假期統一議題，但勞方委員及資方委員未有共識，郭振華指，今次政府硬姿態要求勞顧會再討論「必要推行」，大型機構有薪假期都超過法定假期日數，例如全年有14天假期，以吸引青年入職，商界最擔心飲食業或旅遊業等中小企，因人手問題難以應付法例要求，亦擔心推行步伐急，認為每2年加1天假期最理想，而且不要規定某一天假期，否則要休業。

勞顧會勞方委員、勞聯秘書長周小松歡迎政府聆聽勞工界十多年訴求，將假期統一，令僱員得到公平的勞工保障，希望可盡快推行。法定假期沒包含復活節、佛誕及聖誕假，建議用3年時間將假期逐步增加。他指僱員多在假期後自行處理工作或由同事分擔，未必要增加人手。周又稱「農曆新年都仍有不少食肆開舖，市民唔會無飯食」，認為商界過慮。