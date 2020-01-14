消費意欲減　農曆年報團人數按年跌15%

農曆新年是傳統旅遊旺季，但因受到社會氣氛和整體市道影響，市民消費意欲不及往年，外遊團巿道一般。今年團費與去年同期相若，但報團人數按年下跌約15%，短線團最受歡迎的目的地仍然是南韓、泰國、日本，而長線團則是歐洲和澳洲。

今個農曆新年的高鐵團和巴士團，團費比去年同期輕微下跌。前往廣東省、桂林、潮汕、廈門、貴州、張家界等地的高鐵團旅客數字下跌約15%。前往珠海、中山等地的巴士團報名人數減少約一成，當中一半使用港珠澳大橋。廣東省兩日團只需709港元。

旅客多選擇在公眾假期，特別是年初一至年初三(25至27日)出發，長線團旅客則多數選擇在年廿八至年三十(22至24日)出發。

旅遊業議會公布由本月23至28日期間出發的農曆年團團費，其中一個由著名食家帶隊的關西豪華5天團，團費93,800港元，入住大阪國際品牌五星級酒店，享用豐富美食三田牛私房菜、越前蟹大餐等。一般東京或大阪5天團，入場費也要9288港元。長線團最貴是南美團，18日行程收費149,998港元，而較多人揀選的歐洲團，西歐11天團團費12,998港元，12天豪華團則數73,998港元。