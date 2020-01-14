警搗2非法釣魚機賭檔　拘8人包括尼泊爾漢

油尖警區特別職務隊警員，根據線報及經深入調查後，今日(14日)早上11時許，進行打擊非法賭博行動，在廟街235號一單位內搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，一名52歲姓劉本地女子涉嫌「管理賭博場所」被捕；另外一名本地女子，一名持雙程證內地男子及一名尼泊爾裔男子，年齡介乎34歲至43歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，警員共檢獲3部釣魚機、一部射擊遊戲機及約3000港元賭款。

另外，深水埗警區特別職務隊，亦於下午約1時30分，展開冚賭非法賭博行動，突擊搜查深水埗南昌街148至154號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕3名男子及一名女子(42至46歲)，當中一名46歲姓廖女子涉嫌「管理賭博場所」被捕，3名男子則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警員檢獲約1,500元賭款、5部釣魚機及一批遊戲卡。

根據香港法例第148章<<賭博條例>>，任何人如在任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款3萬元及監禁9個月。