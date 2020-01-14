百億紓困：議員批政府施政具任意性　置下屆於不顧

政府早前稱今個財政年度錄得赤字，但今日(14日)提出十招紓困措施，涉款約百億港元。有議員稱政府的政策具有任意性，各部門只顧自己有所作為，但置下屆政府於不顧。

社福界議員邵家臻稱，早前財政司司長陳茂波於網誌指出，經濟環境轉差，加上多輪紓困措施，本年度錄得赤字。邵直斥政府推出的政策具有「任意性」，又指早前政府稱擔心會有財政赤字，不批准退休保障，但如今卻繼續推出紓困措施，更包括長者生活津貼，質疑政府是否突然沒有財政負擔。他指摘政府內部欠缺一致性，已進入「攬炒模式」，完全置下屆政府於不顧。

議員楊岳橋稱，本次紓困措施不在施政報告內提出，部分政策未向商界取得共識，更與政府先前政策有矛盾，令人質疑有「補鑊」之意。議員郭家麒補充，相關措施只是「賣口乖」、「掩眼法」，斥政府去年收緊長者生活津貼，如今又放寬申請年齡，令人感到政策十分混亂。

議員陳健波稱，政府需「止暴制亂」，繼而令香港經濟復甦，才可真正解決香港根源問題。他又形容紓困措施是「止痛藥」，稱紓困措施只能暫時紓緩市民負擔，但並不能令香港恢復生機，政府如繼續推出更多輪紓困措施，仍需考慮長遠的財政壓力。